PF restabelece serviço de agendamento para emissão de passaporte; saiba como acessar

Suspenso na semana passada, o agendamento virtual de emissão de passaporte foi restabelecido pela Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (24). O serviço havia sido retirado do ar após a detecção de uma tentativa de invasão na rede da corporação.

Veja também País Anvisa publica resolução que proíbe cigarro eletrônico no Brasil; saiba mais País Governo notifica 10 sites por venda irregular de dióxido de cloro para 'fins medicinais' País Massa de ar quente e seco atinge parte do Brasil até sábado (27); Inmet diz que não é onda de calor

De acordo com informações da PF, o sistema foi revisado e ganhou uma atualização, que possibilitou o retorno do recurso.

Para realizar o agendamento, os interessados devem acessar a página disponibilizada pela PF e preencher os campos de dados com as informações exigidas.

TENTATIVA DE INVASÃO

A suspensão do serviço de agendamento virtual pegou dezenas de cidadãos de surpresa no último dia 17. Na ocasião, a PF explicou que o recurso foi retirado do ar após uma tentativa de invasão à rede da instituição ser detectada.

Conforme informado pela assessoria da Polícia, a tentativa de violação está sendo investigada. Na página do serviço, um aviso confirmou a retirada do recurso do ar por “motivos de segurança e manutenção”.