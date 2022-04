PF faz operação para apurar fraudes no consórcio do Banco do Brasil

O sistema de consórcios do Banco do Brasil é alvo de investigação da Polícia Federal, que realiza na manhã desta quarta-feira (6) uma operação, com mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e no Paraná. As informações são do G1.

Os alvos da operação são ex-gestores e funcionários do banco, entre eles o ex-presidente da BB Consórcios, Paulo Ivan Rabelo. A PF suspeita de desvios de mais de R$ 100 milhões do sistema de consórcios.

A investigação teve início após uma auditoria do banco, concluída em 2021, quando os fiscais constataram a aprovação de duas operações de crédito disfarçadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outro fim. O próprio Banco do Brasil denunciou o suposto esquema à PF.

Gestão fraudulenta

De acordo com a PF, os suspeitos são investigados pelo crime de gestão fraudulenta, que tem pena de três a doze anos de prisão, além de multa.

O Banco do Brasil disse ter informado às autoridades policiais assim que as irregularidades foram identificadas na BB Consórcios e que continua contribuindo com as investigações. A defesa de Paulo Ivan Rabelo ainda não se manifestou.