Vizinha de supermercado de SP relata pânico durante assalto ao local: 'cena de filme'

A vizinha de um supermercado da zona norte de Sorocaba, em São Paulo, relatou momentos de pânico por conta de um assalto realizado por uma quadrilha fortemente armada na manhã de terça-feira (5) no estabelecimento.

"É uma cena de filme, você não acredita que vai acontecer com você um negócio desse. Estava tudo normal, até que chegou um carro preto com três indivíduos entrando no mercado e atirando. Eles pareciam profissionais mesmo", disse a mulher em entrevista à TV TEM.

Caixa como alvo

Conforme atualizações da Polícia Militar, o grupo praticou a ação enquanto um caixa eletrônico estava sendo reabastecido no mercado. Em meio ao assalto, duas pessoas acabaram baleadas pelos ladrões.

Ao todo, quatro homens foram registrados nas imagens do circuito de segurança do local. No vídeo, é possível ver que o segurança se joga no chão para se proteger, enquanto uma das clientes sai mancando.

Na saída, eles atiram com uma submetralhadora em direção à entrada do supermercado e fogem em um veículo preto.

A caracterização dos homens também chamou atenção. Alguns deles utilizavam máscaras de personagens como o Coringa, vilão do Batman.

O supermercado se pronunciou por meio de nota, revelando que a segurança é uma das prioridades do estabelecimento, que está colaborando com a investigação das autoridades.

