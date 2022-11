Pescadores filmam navio que colidiu com ponte Rio-Niterói enquanto fazem churrasco em barco

Enquanto um navio à deriva se chocou contra a ponte Rio-Niterói, na tarde de segunda-feira (14), um grupo de pescadores realizava um churrasquinho no meio da Baía de Guanabara, protagonizando uma das cenas que mais chamaram atenção nas redes sociais até esta terça (15).

As imagens, que circularam entre os usuários do Twitter, mostram os três homens falando sobre a situação, afirmando que tudo estava "na paz". Apesar da forte ventania na região, um deles corta a carne em cima de uma tábua mesmo com o balanço da embarcação.

Veja:

Até o momento, segundo informações da Veja, três rebocadores estariam na tentativa de resgatar o navio que se chocou com a estrutura da ponte. A Guarda Portuária e equipes da Polícia Rodoviária Federal também foram enviadas ao local para o apoio na região.

Ponte Rio-Niterói

A Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, foi atingida por navio que estava à deriva. Conforme o g1, a colisão aconteceu às 18h25 dessa segunda, resultando na interdição da ponte, em ambos os sentidos.

O motorista Alexandro Beloti registrou o momento do impacto, enquanto passava de carro pelo local. Com a batida, ponte chega a balançar. Beloti ainda relatou que ventava muito no momento do acidente.

Vistoria

Segundo informações da EcoRodovias, concessionária da Ponte Rio-Niterói, a avaliação técnica realizada nesta terça (15) apontou que a colisão do navio São Luiz não causou comprometimento na estrutura da ponte.

Após a colisão, a via foi interditada, mas liberada cerca de três horas depois. Agora, a ponte Rio-Niterói segue aberta, mas tem uma parte das faixas, no sentido Rio, interditada.

Além da vistoria, equipes de manutenção fizeram o reparo do guarda corpo destruído pela colisão para evitar qualquer dano na estrutura da ponte. O esperado é que o aumento do fluxo de veículos na via ocorra no fim da tarde desta terça-feira.