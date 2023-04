Personal trainer é preso em Goiânia por agredir ex-namorada em academia

Um personal trainer foi preso após agredir a socos a ex-namorada em uma academia de Goiânia. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento em 31 de março. A prisão de Douglas Ferreira, no entanto, só aconteceu nessa segunda-feira (10). As informações são do g1.

Após ser agredida, a mulher fica agachada e, em seguida, Douglas também se abaixa e aperta os olhos dela. Depois, os dois saem do corredor e o agressor bate no rosto da vítima, identificada como Raíssa Brandão, também personal trainer.

Segundo a vítima, a discussão teve início após Douglas mexer em seu celular, dois dias antes da agressão, e ver que o contato do ex dela não estava bloqueado.

“Não tinha conversa, nem nada, só não estava bloqueado. No dia 30 tentei terminar com ele porque era insustentável a relação, mas na sexta-feira ele me fechou na minha aula na frente, na minha aluna e disse: ‘Eu tenho um problema com você e vou resolver hoje’”, contou Raíssa ao g1.