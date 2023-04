Perito que fez laudo sobre queda de helicóptero com filho de Alckmin é condenado; entenda

O perito do Instituto de Criminalística (IC) Hélio Rodrigues Ramaciotti foi condenado, nesta sexta sexta-feira (31), por falsa perícia e outras irregularidades sobre o laudo que apurava a queda de helicóptero que resultou na morte de Thomaz Alckmin, filho do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ainda cabe recurso à decisão. As informações são do portal g1.

O acidente ocorreu em abril de 2015, em Carapicuíba, cidade na Grande São Paulo. Outras quatro pessoas morreram na tragédia.

De acordo com a publicação, o perito foi condenado a 3 anos de prisão, mas teve a sentença convertida para prestação de serviços à comunidade e pagamento de um salário mínimo (R$ 1.320) a uma entidade pública ou privada com destinação social.

Legenda: O acidente ocorreu em abril de 2015, em Carapicuíba, cidade na Grande São Paulo Foto: Reprodução/TV Globo

A juíza Carolina Hispagnol Marchi, responsável pelo caso, também determinou que Ramaciotti perca o cargo de servidor público.

Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, os procuradores afirmam que o perito fez diversas afirmações falsas no inquérito policial. Segundo a sentença, o perito poderá responder em liberdade.

De acordo com o MP, a falsa perícia e outros erros da investigação "quase fizeram mudar os rumos do inquérito policial". As falsas informações também resultaram no indiciamento de outras pessoas indevidamente.

No acidente, também foram vítimas o piloto Carlos Haroldo Isquerdo Gonçalves, de 53 anos, e os mecânicos Paulo Henrique Moraes, 42, Erick Martinho, 36, e Leandro Souza, 34.