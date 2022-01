Paola Carosella critica internautas após morte de Olavo de Carvalho: 'não sejam tão minúsculos'

A chef de cozinha Paola Carosella usou o Twitter para criticar internautas após a morte de Olavo de Carvalho, nesta terça-feira (25). O escritor morreu nos Estados Unidos por Covid-19, segundo informou a filha do comunicador em rede social.

“Celebrar a morte de quem seja é uma bosta. Não sejam tão minúsculos…”, escreveu a chef de cozinha e ex-jurada do “Masterchef Brasil” na rede social.

A publicação de Paola Carosella recebeu mais de 2 mil comentários, 4 mil compartilhamentos e 9,5 mil curtidas em duas horas no ar.

Comentários lembram famílias que perderam parentes

Em diversas respostas ao comentário de Paola Carosella no Twitter, usuários da rede social lembraram piadas que Olavo de Carvalho fazia sobre a vacinação contra a Covid-19. Nas redes sociais, ele ficou conhecido por minimizar a pandemia e se manifestar contra a imunização.

Um usuário da rede social respondeu o comentário de Paola Carosella lembrando das famílias que perderam parentes pela Covid-19. "Diz isso para as pessoas que perderam seus familiares e amores enquanto ele fazia piada e dizia que a pandemia não existia", escreveu um usuário contra a chef de cozinha.

Veja comentários no Twitter:

Um outro comentário citou falta de humanidade no que ele explanava nas redes sociais. "Ai não Paola, sei muito bem do meu caráter e da minha integridade. Diferente desse ser desprezível que propagava o mal e era desumano (falta de humanidade, cruel, bárbaro, anti humano) a minha celebração é um feixe de luz diante de tanta obscurantismo. Por favor, não me ofusque".





