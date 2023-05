Pai mata filha e genro, deixa dois feridos e é assassinado em Santa Catarina

Um homem de 45 anos matou a própria filha, de 24, e o genro, de 30, e deixou mais dois feridos na cidade de Galvão, Santa Catarina. O crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (1º). Ele foi morto após ser baleado, conforme a Polícia Militar.

Antes do episódio, Antônio Marcos Pereira de Oliveira teria se desentendido com Poliana da Silva de Oliveira e o marido dela, Ewerton Bett de Oliveira, conforme informações do portal Uol.

O delegado Roberto Marin Fronza acredita que o crime tenha sido motivado por vingança, pois o pai teria sido processado pela filha pelo crime de estupro.

"Tudo indica que o autor foi até o local como vingança por ter sido processado por sua filha por estupro", detalhou o G1.

Como aconteceu o crime?

Informações do G1 indicam que Antônio Marcos invadiu, por volta das 5h30, a casa onde Poliana morava com o companheiro, e outras três pessoas, sendo duas delas familiares de Ewerton.

Fronza, que esteve no local dos assassinatos, acredita que parte dos moradores do imóvel tenha acordado com o barulho do vidro da janela sendo quebrando pelo suspeito para entrar no imóvel.

Houve troca de tiros, e o casal acabou morrendo. Outros dois residentes também foram feridos e precisaram ser encaminhados para unidades hospitalares da área. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Antônio Marcos também foi baleado e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas acabou morrendo após ser socorrido.