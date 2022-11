Ônibus fica pendurado em ribanceira com passageiros dentro em Nova Friburgo (RJ)

Um acidente deixou um ônibus pendurado em uma ribanceira em Nova Friburgo, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11). Dezenas de passageiros estavam no veículo, mas todos se ajudaram e conseguiram sair ilesos.

Um vídeo feito por uma pessoa que estava dentro do ônibus mostra o desespero e choro dos passageiros remanescentes tentando se deslocar à parte traseira do veículo para siar. "Opa, calma... O ônibus tá mexendo", disse uma pessoa durante o momento de tensão. As informações são do portal g1.

Passageiros gravaram vídeo dentro do ônibus:

O coletivo trafegava pelo bairro Conselheiro Paulino, no sentido Centro, no momento do acidente. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

A Faol, empresa responsável pelo veículo, enviou técnicos ao local para avaliar o ônibus e determinar as circunstâncias da ocorrência. O fato ocorreu na tarde desta sexta.

Chuva

Cidades serranas do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo e Petrópolis, entraram em estágio de atenção nesta sexta-feira por conta da chuva intensa que caiu na região nas últimas 24 horas.

A Defesa Civil de Nova Friburgo, inclusive, recomendou que moradores de áreas de risco procurem locais seguros para abrigo. A previsão de chuva forte segue na cidade.