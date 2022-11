Duas irmãs foram presas, nessa quarta-feira (9), suspeitas de envolvimento na morte do aposentado Donizete Rosa, de 60 anos.

O corpo da vítima foi encontrado dentro de um saco plástico em rua movimentada na região central de Marília, Interior de São Paulo.

Câmeras de segurança flagram o momento em que as duas supostamente arrastam o cadáver do idoso por uma rua da cidade. Elas, que trabalhavam como cuidadoras do homem, negam o crime.