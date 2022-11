Oficial da Aeronáutica é morto após carro ser alvejado em Campinas (SP)

Ricardo Mendes de Sena, 48, oficial da Aeronáutica, foi morto a caminho do Aeroporto de Viracopos, em São Paulo, na madrugada de segunda-feira (7). De acordo com o G1, com informações da Polícia Civil de Campinas, o veículo que transportava o militar foi interceptado por uma van de onde foram efetuados diversos disparos de arma de fogo.

"Essa van surgiu na frente, diminuiu a velocidade, fazendo com que o motorista, para não colidir, freasse o carro. A gente não consegue entender ainda essa violência gratuita. Não houve reação, não havia arma [com a vítima]", disse o delegado José Glauco Ferreira, da Polícia de Campinas, que está à frente do caso.

Investigação

Enquanto não se tem mais informações sobre a motivação do crime, os policiais trabalham com a possibilidade de latrocínio, visto que um celular e uma maleta foram levados pelos criminosos. "Me parece que são documentos. Ainda vamos confirmar com maior cautela", afirmou o delegado.

O motorista do carro executivo que levava Ricardo chegou a se ferir de raspão no rosto, mas conseguiu dirigir até a base da Polícia Militar no Viracopos para pedir ajuda, segundo o G1. Ele foi atendido por uma equipe médica e deve ser ouvido pelas autoridades. Além disso, a Polícia está em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a elucidar o caso.

"Ele [motorista] está melhorando do trauma que viveu. É a peça principal para iniciar nosso trabalho. Vamos identificar possíveis testemunhas e câmeras também", completou o chefe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

O crime

O crime aconteceu na rodovia Miguel Melhado de Campos na madrugada desta segunda. Ricardo Sena, oficial da Aeronáutica, se deslocava para o aeroporto quando o veículo em que estava foi alvejado. O militar foi baleado na nuca.

Legenda: Carro executivo foi contratado pela vítima para levá-la até o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Foto: Wesley Justino/EPTV

Liliane Cristine Machado, esposa do motorista executivo, disse ao G1 que ele passa bem. "Acredito que Deus guardou ele, que ele nasceu de novo. Foi um presente de aniversário, que essa semana ele completa 46 anos. É uma mistura de sentimentos. De agradecimento a Deus, de tristeza pelo passageiro dele e pela família enlutada", comentou a mulher.

Reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, apurou que Sena embarcaria em um voo para Brasília.

FAB lamenta a morte do oficial

Em nota enviada ao G1, a Força Aérea Brasileira (FAB) lamentou a morte de Sena, que integrava o efetivo da Base Aérea de Brasília (DF).

"A instituição expressa suas condolências e presta todo apoio à família do militar nesse momento de pesar. A FAB acompanha a elucidação dos fatos e colabora com as investigações do ocorrido", escreveu a assessoria do órgão.