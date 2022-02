Obra de metrô desaba e abre cratera na Marginal Tietê, em São Paulo

Uma cratera foi formada perto de um canteiro de obras do metrô de São Paulo, na Marginal Tietê, na manhã desta terça-feira (1º). O asfalto cedeu e ocorreu um desabamento ao lado da construção, que fica entre as pontes da Freguesia do Ó e do Piqueri, na Zona Norte de São Paulo.

Segundo informações do portal G1, o desmoronamento ocorreu por volta das 9h. Era possível constatar deslizamentos de terra dentro da cratera que havia se formado. Com a sequência de deslocamento do terreno, o buraco na Marginal Tietê vem aumentando progressivamente.

Vias expressas ao redor do local do acidente foram bloqueadas, assim como o trecho afetado da própria Marginal.

Ainda de acordo com o portal, o Corpo de Bombeiros informou que a escavação feita por um "tatuzão" atingiu algum rio ou adutora, o que fez com que o túnel escavado se inundasse.

Todos os trabalhadores conseguiram sair, e dois que tiveram contato com a água contaminada foram socorridos por precaução. Não há informações sobre feridos.

