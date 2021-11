Museu Nacional anuncia descoberta de nova espécie de dinossauro brasileiro

A descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileira foi anunciada nesta quinta-feira (18) pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O fóssil do Berthasaura Leopoldinae é o mais completo de um dinossauro do período cretáceo já encontrado no Brasil, segundo especialistas. As informações são do G1.

A espécie viveu no Brasil em um período estimado entre 70 e 80 milhões de anos atrás, e foi batizada em homenagem a Bertha Lutz, pesquisadora brasileira, à imperatriz Maria Leopoldina e à escola de samba Imperatriz Leopoldinense.

O fóssil foi encontrado em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, em um local conhecido como “Cemitério dos Pterossauros”. As escavações aconteceram entre 2011 e 2014.

Estado de conservação

O réptil possui feições únicas em seu crânio e os fósseis estavam em bom nível de conservação, segundo o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner.

"Temos restos do crânio e mandíbula, coluna vertebral, cinturas peitoral e pélvica e membros anteriores e posteriores, o que torna "Bertha" um dos dinos mais completos já encontrados no período Cretáceo brasileiro", afirmou Kellner.

Legenda: Fósseis encontrados do Berthasaura Leopoldinae Foto: Divulgação/Museu Nacional

Para o especialista Luiz Carlos Weinschutz, da Universidade do Contestado, em Santa Catarina, a descoberta é uma possibilidade de entender a interação entre espécies de dinossauro no período Cretáceo no Brasil.

“Esse novo dinossauro permite entender desses antigos ecossistemas que existiam no Brasil e seus componentes faunísticos”, analisou.