Mulher que ateou fogo em marido é presa no RJ

Ana Maria Paixão, a mulher acusada de atear fogo no marido dentro de uma peixaria, foi presa nesta segunda-feira (11), na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com informações do portal g1, já havia um mandado de prisão temporária contra ela.

A vítima, identificada como André Luís de Amorim Chapeta, de 50 anos, morreu dias depois do crime, que teria sido motivado por ciúmes, segundo a polícia.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do crime, ocorrido na madrugada de segunda-feira (4), e auxiliaram as investigações. A suspeita é proprietária da peixaria, localizada no bairro Jardim América.

No vídeo, Ana Maria aparece segurando uma garrafa com acetona, indo em direção a André. Ela, então, abre o recipiente, joga o líquido no marido e acende o isqueiro. A vítima, já em chamas, sai correndo para dentro do estabelecimento e abre um chuveiro para tentar apagar o fogo.

Em depoimento, Ana Maria disse que "perdeu a cabeça" e queria apenas dar um "susto" no marido. Testemunhas ouvidas pela polícia afirmaram que discussões eram frequentes entre o casal, que estava junto havia 30 anos.

Conforme a publicação, André Luís ficou internado por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada da sexta-feira (8).