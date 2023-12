Acidente com Porsche deixa uma pessoa morta e outra ferida, em Belo Horizonte

Um acidente com um Porsche matou uma pessoa e deixou outra ferida, na madrugada desta segunda-feira (11) em Belo Horizonte. As informações são do jornal Estado de Minas.

O veículo, que estava em alta velocidade, capotou na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, e bateu em uma árvore de médio porte. Segundo a TV Globo, o velocímetro do carro ficou travado indicando 250 km/h.

Os bombeiros foram acionados e quando chegaram ao local se depararam com uma vítima, identificada como Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos. Ele estava no banco do passageiro. O motorista do carro, cujo nome não foi divulgado, ficou ferido e levado a um hospital. Ele disse que os dois estavam em uma balada na região.

O carro, avaliado em mais de R$ 800 mil, ficou destruído.

Ainda conforme a TV Globo, uma garrafa de uísque vazia foi encontrada a poucos metros do carro. A carteira de habilitação dele estava vencida desde 2012.