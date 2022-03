Mulher encontra pano em ânus seis meses após realizar cesária no Interior de São Paulo

A dona de casa Franciele Cristina da Silva, de 35 anos, descobriu um pedaço de pano esquecido no ânus, seis meses após realizar uma cesária no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto (Mater), no Interior de São Paulo.

A mulher encontrou o artefato após sentir fortes dores abdominais na madrugada da última sexta-feira (11). Ela foi ao banheiro, sentindo febre, e ao tentar evacuar percebeu que parte do tecido começou a sair do corpo dela. As informações são do portal G1.

Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso na última terça-feira (15) e uma investigação da Polícia Civil será aberta.

Dois meses com dores constantes

O parto aconteceu no dia 30 de setembro do ano passado, mas Franciele da Silva começou a sentir dores apenas em janeiro de 2022. No primeiro episódio, ela chegou a procurar o Mater, mas não foi submetida a um exame e continuou lidando com as dores nos últimos dois meses.

O marido da dona de casa, Fabiano Moreira da Cruz, relatou, ao portal G1, que a esposa se medicava com analgésicos constantemente para suportar o incômodo constante.

Após conferir que o pano estava saindo do ânus, a família procurou o Meter. Na unidade de saúde, uma médica tentou retirar o tecido puxando manualmente, mas não foi possível. Então a paciente foi transferida para o Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto.

“E demoraram para transferir. Das 13h e pouco só foram transferir pela noite. Alegaram que não tinha ambulância. Mesmo ela medicada, ela sentia dor. Fora que todo esse tempo ela precisou ficar em jejum”, relatou o companheiro da dona de casa.

Tecido foi retirado em cirurgia

Na unidade hospitalar, Franciele da Silva foi submetida a uma tomografia de abdômen e pelve, em que foram constatados sinais de extensa inflamação no reto, segundo o prontuário médico. No último sábado (12), a paciente passou por um processo cirúrgico em que o pano foi retirado.

"Foi muito grave, nenhuma mulher deveria passar por isso”, lamentou Fabiano.

A dona de casa recebeu alta no mesmo dia e se recupera em casa. Conforme o portal G1, uma nova consulta foi agendada para o fim de março para acompanhar o caso dela.

