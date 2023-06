Mulher é achada morta em carro abandonado no PR; marido é preso após enterro

O marido de Franciele Gusso Rigoni, de 36 anos, que foi encontrada morta em um carro abandonado em Colombo, no Paraná, foi preso nesta sexta-feira (2). O suspeito, Adair José Lago, foi detido em um cemitério após o enterro da companheira.

Franciele foi encontrada morta na quarta-feira (31), com ferimentos na cabeça, nuca e tórax, segundo reportado pelo g1. Ela estava no banco do passageiro do veículo, com óculos escuros.

O marido é o principal do suspeito do crime. Um vídeo mostra que Adair dirigiu o veículo em que ela foi encontrada com a mulher na mesma posição. Ele foi responsável por acionar os policiais, afirmando que identificou o paradeiro do carro por um localizador.

Ainda não há informações sobre a possível motivação do crime. A defesa de Adair afirmou ao uol que a inocência do homem será comprovada.

"Acompanharemos todas as investigações e iremos atrás de provar que nosso cliente não foi o autor do delito", diz a nota dos advogados. efferson Nascimento Silva e Walid Nasser Chybior Zahra.

Prisão em cemitério

Adair foi preso logo após o enterro do corpo de Franciele. A Polícia Civil alegou que ele tinha risco de fugir e atrapalhar as investigações.

O homem estaria se desfazendo da residência e fazendo movimentações suspeitas na conta bancária.

Os investigadores acreditam que a mulher foi morta em casa, pois foram encontrados itens lavados e vestígios de sangue no local.

Após o corpo de Franciele ser encontrado, Adair disse aos policiais que havia saído de casa com a esposa e a deixado em um estabelecimento comercial.