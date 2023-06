Homem desaparece ao saber que seria pai de trigêmeos em MS

Uma mulher, de 33 anos, de Jardim, no Mato Grosso do Sul, foi abandonada pelo namorado após anunciar uma gravidez de trigêmeos. Verônica Rivarola Leite está desempregada e tem duas outras filhas, de 6 e 10 anos, do primeiro casamento. As informações são do g1.

"Descobri a gravidez em outubro do ano passado, tomava anticoncepcional e não foi planejada. Tinha um namorado, contei da gravidez de trigêmeos, ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Ele simplesmente sumiu, ninguém sabe onde ele está. Entrei na Justiça e também não localizaram ele”, contou.

Além do desamparo emocional, os filhos nasceram prematuros, com sete meses, em 15 de maio deste ano. “A gestação foi bem conturbada. Tive pré-eclâmpsia, pressão alta e diabete gestacional. Mesmo com tudo que me aconteceu, meus filhos são tudo que eu tenho”, contou.

Gabriel nasceu com 1.650kg e 39 centímetros, Maitê com 1.335kg, 41 centímetros e Eloá 1.290kg, 38 centímetros. Por nascerem dois meses antes do previsto, os bebês estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HR-MS), em Campo Grande.