Mulher de Raulzito dizia para crianças não ficarem sozinhas com o gamer, relata mãe de vítima

A esposa do gamer Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como Raulzito, sempre dizia para mães de crianças não deixarem os filhos sozinhos com ele. A afirmação foi relatada pela mãe de uma das vítimas que denunciou abusos por parte do youtuber, causando estranheza aos investigadores do caso. As informações são do portal G1.

O gamer foi preso em Santa Catarina no último dia 27 de julho e indiciado por estupro de vulnerável de duas crianças. Ainda há outros sete casos suspeitos denunciados no estado sulista,em São Paulo e na Paraíba.

Conforme a Polícia, a mãe da criança, inicialmente, não suspeitou de nada, já que Raulzito "aparentava normalidade". Após o caso vir à tona, contudo, a mãe concluiu que a esposa do youtuber provavelmente sabia dos crimes praticados pelo marido.

Ainda segundo o depoimento da mãe da vítima, a esposa de Raulzito falava para que a criança aproveitasse o tempo de aprendizado com o youtuber, pois, segundo a companheira do gamer, as crianças "perdiam a graça para ele" após crescerem. A cônjuge teria acrescentado, também, que as crianças eram "descartáveis" para o marido.

Investigações

A investigação aponta que o gamer usava redes sociais para contatar os pais das vítimas e ganhar a confiança deles. A partir daí, ele abusava das crianças no estúdio dele, em São Paulo.

Os abusos também eram cometidos nas casas dos pais, de acordo com as investigações. Os responsáveis pelas crianças eram seduzidos por promessas feitas por Raulzito, que se apresenta como coach de gamers e oferece consultoria sobre o assunto — o youtuber asseverava que ajudaria os pequenos a entrarem no mundo dos games.

A Polícia apura, ainda, a possibilidade de Raulzito ter cometido abusos nos Estados Unidos, dado que residiu no país e há relatos de vítimas em todos os locais nos quais ele fixou residência. "Estabelecemos uma parceria com a polícia americana e estamos investigando" destacou a Corporação.

Abusos há mais de 15 anos

Raulzito, conforme a Polícia, cometeria esse tipo de crime há muito tempo, o que foi confirmado por uma de suas vítimas. De acordo com ela, atualmente com 28 anos, o abuso ocorreu aos 12 — o gamer, por sua vez, teria por volta de 20 anos na época.

"[Raulzito] costumava vir aqui em casa para jogar vídeo-game. Demorou um ano para ele fazer alguma coisa. Até que ele começou e chegou ao ato em si. Nunca falei nada para ninguém. Hoje, consigo falar sobre isso, depois de muita terapia", revelou a vítima.