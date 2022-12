MP denuncia namorado de compositor da Portela por furtar joias após morte do artista

O namorado do compositor da Portela Roberto de Aquino Leite, mais conhecido como Beto Aquino, foi indiciado no inquérito sobre a morte do artista. Ele teria roubado itens de Beto após o artista morrer de infarto.

As informações foram divulgadas pelo portal g1 nesta terça-feira (27). O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Matheus Fernandes Andrade, técnico de enfermagem de 27 anos, por furto qualificado por abuso de confiança, furto qualificado por fraude e por omissão de socorro.

Matheus estava no apartamento de Beto quando ele infartou e é suspeito de furtar R$ 500 mil em joias e relógios, além do telefone do compositor, após ele morrer. O técnico de enfermagem está preso preventivamente desde 10 de dezembro.

O processo corre na 5ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A denúncia foi oferecida pelo Tribunal de Justiça do RJ no dia 19 de dezembro e aceita pelo MP.

Pela Portela, Beto Aquino venceu o concurso de samba-enredo da agremiação nos carnavais de 2019 e 2020. A escola lamentou o falecimento do compositor.

"O presidente da Portela, Fábio Pavão, o vice-presidente, Junior Escafura, o presidente da ala de Compositores Ary do Cavaco, Serginho Procópio, assim como toda a direção da escola, lamentam profundamente a morte do compositor e se solidarizam com familiares e amigos do artista", diz o comunicado.

Entenda o caso

Beto Aquino morreu de infarto no dia 4 de dezembro, em seu apartamento em Copacabana. A investigação do 12º Distrito Policial, já finalizada, indicou que o companheiro do artista não prestou socorro e furtou joias de Beto.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostraram o técnico de enfermagem deixando o local com bolsas e malas. Segundo a polícia, o suspeito também usou cartões de crédito de Beto após a sua morte.

Em depoimento à polícia, Matheus confessou o furto. Ele disse que os objetos estavam em uma mala, que teria sido roubada por um grupo encapuzado e armado na Baixada Fluminense. A polícia abriu uma investigação paralela para apurar o destino nas joias.