Motorista de aplicativo morto em tiroteio gravou vídeo para esposa: 'Estou na ambulância'

O motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, 41, baleado nas costas durante um ataque ao delator do PCC, o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, 38, no Aeroporto de Guarulhos, SP, gravou um vídeo dentro da ambulância para contar à esposa o que aconteceu.

Celso estava no saguão do Aeroporto de Guarulhos quando foi atingido pelos tiros. Ele estava estacionado em uma fila formada por veículos de motoristas de aplicativo e aguardava ser acionado por algum passageiro.

O homem foi levado ao Hospital Geral de Guarulhos e chegou a passar por cirurgias. A esposa, Simone Fernandes de Novais, funcionária pública, disse ao UOL que o marido perdeu um dos rins e parte do fígado. "Ele sangrou muito", relatou.

"Ele me mandou um vídeo pelo WhatsApp dizendo: 'Levei um tiro, tô na ambulância'. Mas como estava ferido e com dificuldades para usar o celular, só registrou o trecho final da mensagem. Liguei em seguida, mas o telefone dele já estava na caixa postal. Depois, o amigo que estava com ele contou o que havia acontecido", detalhou Simone Fernandes.

Ataque a delator do PCC

O ataque ao empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC, vitimou Novais e deixou outras duas pessoas feridas: Willian Sousa Santos, 39, teve ferimentos na mão direita e no ombro e teve alta no sábado (9). A técnica Samara Lima de Oliveira, 28, foi baleada superficialmente no abdômen e foi liberada do hospital na sexta-feira (8).

Assim como Novais, as duas pessoas feridas não têm relação com o empresário.