Motorista de aplicativo desaparece durante trabalho e é encontrada morta em represa no PR

Uma motorista de aplicativo de 49 anos foi encontrada morta em uma represa de Piraquara (PR), nesta sexta-feira (14). Ela desapareceu após sair de casa para trabalhar, segundo reportado pelo Uol.

A vítima, Sandra Mari Souza Santos, foi vista pela última vez na tarde desta quinta-feira (13). A família dela chegou a divulgar o sumiço nas redes sociais.

Policiais encontraram um carro parecido com a da motorista em uma represa da Região Metropolitana de Curitiba, após denúncias de populares. Sandra foi achada morta no local.

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso. Ainda não há informações sobre a possível motivação do crime ou suspeitos do crime.