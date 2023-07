Morre jornalista Maria José Sarno aos 63 anos, em São Paulo

Antiga repórter da Rede Globo, a jornalista e terapeuta Maria José Sarno morreu, nesse domingo (2), aos 63 anos na cidade de São Paulo, devido a complicações provocadas por um câncer na base do crânio. Ela estava internada há seis dias em uma das unidades hospitalares do A. C. Camargo Cancer Center, na capital paulista.

Zezé, como era conhecida entre os colegas de profissão, atuou no grupo por cerca de 30 anos. Nele trabalhou como repórter, editora de texto e editora executiva na GloboNews. As informações são do portal Notícias da TV.

Em paralelo à carreira no jornalismo, se formou em psicologia e passou a atuar integralmente na área a partir de 2017, quando deixou o grupo Globo.

Maria José deixa marido, o artista plástico Jorge Taffarel, e filho, Marco Aurélio. O corpo da profissional deve ser velado às 10h desta segunda-feira (3), no cemitério de Congonhas, onde também é realizado o velório.