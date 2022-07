Morre em SP menino de 3 anos que recebeu apoio de Neymar na busca por doador de medula óssea

Daniel Guimarães Câmara, um menino de três anos de idade, fã do astro do Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr., que lutava contra uma leucemia, morreu nesta quarta-feira (20), em São Paulo.

O pequeno, que enfrentava há dois anos a doença, recebeu o apoio do jogador na busca por um doador de medula óssea e chegou a encontrar uma pessoa 100% compatível, mas não resistiu às sessões de quimioterapia necessárias antes do transplante. Ele sofreu uma pneumonia que comprometeu completamente seus pulmões.

Além de Neymar, ajudaram na empreitada de conseguir um doador, o jogador Arthur Melo, da Juventus, e o cantor de sertanejo César Menotti.

'Descansar de todo o sofrimento'

Em nota publicada nesta sexta (22) no perfil criado para a busca do doador para Daniel, a mãe do garoto escreveu: "Pedimos tanto que ele tivesse força e paciência. Agora, ele tem o direito de nos pedir isso, porque, assim, ele pode descansar de todo o sofrimento. Peço que esta despedida seja um momento de paz para ele".

A morte foi divulgada pela família nesta quinta (21).

Legenda: Família divulgou a morte do pequeno nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Segundo o Uol, Daniel foi diagnosticado com leucemia em outubro de 2020 e começou o tratamento quimioterápico em Brasília. Como a doença avançou, ele precisou fazer um transplante de medula. Foi aí que a família iniciou a campanha nas redes sociais para engajar a sociedade na busca por um doador compatível.