Morre em Goiás filho de Ronaldo Caiado

O filho do governador de Goiás Ronaldo Caiado faleceu na manhã deste domingo (3). Ronado Ramos Caiado Filho tinha 40 anos e era filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes.

Até então, segundo o portal de notícias G1, a causa da morte ainda não foi informada. A notícia da morte foi repassada ao governador enquanto ele estava em uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade.

Em nota, a assessoria de imprensa do governo estadual lamentou o falecimento. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor", diz o comunicado.

A morte de Ronaldo Caiado Filho aconteceu no mesmo dia do aniversário da irmã, Maria Caiado.

