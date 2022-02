Monark tem monetização suspensa do YouTube e alega retaliação: 'estou sofrendo perseguição política'

Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, teve a monetização do Youtube suspensa. A decisão da plataforma ocorreu após as declarações do mesmo durante um dos episódios do podcast Flow, no qual defendeu a criação de um partido nazista no Brasil.

A informação foi divulgada pelo próprio influenciador digital por meio das redes sociais. Segundo ele, o comunicado sobre o banimento foi enviado pelo Youtube em um e-mail, com um aviso de que ele violou as políticas de responsabilidade estabelecidas pela plataforma.

Em publicação no Twitter, Monark afirmou que estaria passando por perseguição política. "Responsabilidade é prioridade máxima para o YouTube, é muito importante que os criadores de conteúdo usem sua influência com responsabilidade — dentro e fora da nossa plataforma", diz o e-mail do Youtube.

Estou sofrendo perseguição politica do @YouTubeBrasil eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida, pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. pic.twitter.com/qOranYd2Au — ♔ Monark (@monark) February 18, 2022

Até o momento, a medida determina que o atual canal do produtor de conteúdo está suspenso de monetização, ainda que os vídeos estejam disponíveis para visualização.

A partir de agora, ele também não pode criar um novo canal no Youtube ou utilizar contas de terceiros para conseguir monetizar. Segundo a plataforma, Monark pode ainda subir novos vídeos e até criar novas páginas, porém, não receberá por elas. Bruno Aiub tem 24h para recorrer da decisão.

Pedido de ajuda

Na legenda do e-mail divulgado, Monark também pediu ajuda dos seguidores, alegando que a "liberdade de expressão morreu".

"Gente, é o seguinte: recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube, por causa dos meus comentários, que foram infelizes, sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista", alegou em vídeo. Veja:

Preciso da ajuda de vocês. pic.twitter.com/8tlQ8athGd — ♔ Monark (@monark) February 18, 2022

Além disso, ele reclamou das críticas recentes do público, citou que deixou o Flow e a empresa do podcast, além de opinar que já teria sofrido as consequências necessárias.

"Mas não acabam as retaliações. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo. Errar, eu errei. Mas as consequências estão fora de proporção. Estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que é justo?", perguntou.

Leia nota do Youtube na íntegra

"Nossas Políticas de Monetização de Canais e o Código de Responsabilidade dos Criadores estabelecem que não é permitido comportamento ofensivo que coloque em risco a segurança e o bem-estar da comunidade do YouTube, formada por espectadores, criadores e anunciantes. A violação dessas políticas pode fazer com que o canal seja suspenso do Programa de Parcerias do YouTube e, consequentemente, ser desmonetizado. Dessa forma, os canais Flow Podcast e Monark foram suspensos do Programa de Parcerias.

Qualquer tentativa de burlar essa restrição, seja com a criação de um novo canal para ser monetizado ou utilizando canais de terceiros para fins de monetização, é considerada uma violação aos Termos de Uso do YouTube e pode resultar em um encerramento definitivo da conta.

Reforçamos que, no caso de suspensão do Programa de Parcerias, o usuário ainda pode produzir conteúdo e subi-lo em seu canal, bem como criar novos canais, porém esse conteúdo não poderá ser monetizado e os novos canais não poderão fazer parte do Programa de Parcerias. Todo o conteúdo publicado na plataforma, independentemente de ser monetizado ou não, deve seguir as Diretrizes da Comunidade do YouTube.

O usuário que for suspenso do Programa de Parcerias do YouTube poderá solicitar nova inclusão para voltar a ter acesso a todas as ferramentas de monetização e o pedido será analisado pela plataforma."

