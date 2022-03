Menino de 5 anos é encontrado morto após ser agredido e jogado em área alagada no Pará

A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 5 anos, cujo corpo foi encontrado, nessa quinta-feira (17), na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. As autoridades afirmam que duas crianças e um adolescente agrediram o garoto e o jogaram sem roupa em uma área alagada. As informações são do G1.

A vítima não sabia nadar, e a suspeita é que ela tenha morrido afogada.

Júlio Henrique Brito Miranda desapareceu na última quarta-feira (16) após sair para brincar com colegas na localidade de Vila Capistrano. Segundo a polícia, três garotos de 9, 11 e 13 anos confessaram ter batido no menino, tirado a roupa dele e o jogado na água próximo ao local após um desentendimento entre eles.

Corpo passará por exames sexológicos

O corpo da criança deve passar por exames sexológicos, segundo a polícia, já que foi localizado sem roupa. Os menores suspeitos de envolvimento na morte negam que tenha havido violência sexual.

Os meninos de 9 e 11 anos foram levados ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso. O adolescente de 13 anos foi apreendido por infração análoga a assassinato.