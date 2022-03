Menino da Cidade de Deus reproduz foto de afegã na capa da National Geographic

O pequeno Davi Gonçalves, 11, morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, reproduziu a famosa foto da afegã Sharbat Gula na capa da revista National Geographic. Ele ficou conhecido nas redes sociais pelo olhar semelhante com o da refugiada.

O olhar do garoto garantiu-lhe um contrato com a agência Cintra, e alguns trabalhos como modelo, segundo informações do G1.

Veja bastidores do ensaio:

Davi mora com a mãe Taiane Gonçalves, que faz bicos como faxineira e tem outros dois filhos: uma mais velha, de 13 anos; e um menor, de 10 anos.

Segundo Taiane, Davi herdou os olhos do pai, que já morreu. A mãe do garoto conta que a família vivia na região de Jesuítas, sub-bairro de Santa Cruz, e chegou a ter um imóvel em um condomínio do programa "Minha Casa, Minha Vida".

O vício em drogas e o hábito de circular em áreas comandadas por grupos rivais colocou o pai do menino no radar de milicianos que controlavam a região. “Mataram, tomaram o apartamento e tudo o tínhamos comprado”, contou a mãe ao portal de notícias.