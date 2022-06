Menina de 4 anos é baleada na cabeça quando comprava pipoca depois da escola no Rio

Uma menina de 4 anos foi baleada na cabeça no início da noite desta quarta-feira (1º) na Zona Oeste do Rio. Alice Rocha foi ferida durante confronto entre policiais civis e criminosos. Parentes disseram que ela estava com a mãe na saída da escola, no bairro da Taquara, e que comprava pipoca quando foi atingida. As informações são do G1.

A menina foi atendida na UPA da Taquara e depois transferida para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. A unidade de saúde informou que o estado de Alice é grave.

“Ela [a mãe] me disse que foi buscá-la na escola, parou para comprar uma pipoca e estava atravessando a rua para ir pra casa... Quando ela viu, a menina estava cheia de sangue. Ela começou a gritar pedindo ajuda, e a minha neta já estava desacordada”, disse Elaine Soares, avó da criança. Confronto A Polícia Civil disse que o tiroteio ocorreu quando agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) foram verificar uma denúncia de extorsão e foram recebidos a tiros. O tiroteio aconteceu na Rua André Rocha, onde fica a escola de Alice Rocha. Segundo a polícia, uma pessoa foi presa e uma pistola e um carro roubado foram apreendidos. Já a Polícia Militar disse que não participou da ocorrência e que foi chamada para a UPA depois que a menina deu entrada na unidade de saúde.