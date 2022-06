Sargento da Marinha é encontrado morto no Rio de Janeiro com faca ao lado do corpo

Um sargento da Marinha foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (1º), no bairro Maria da Graça, Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Testemunhas disseram à Polícia que Bruno Cesar Gomes Pina, de 40 anos, saía de um bar na região quando foi imobilizado por dois homens, um deles com uma faca.

Ele foi agredido com alguns chutes e um mata-leão, em seguida foi arrastado para dentro de um apartamento. Os criminosos fugiram em seguida.

Segundo a Polícia Militar, a faca foi encontrada ao lado do corpo do oficial da Marinha. A causa da morte não foi divulgada. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.