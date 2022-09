Menina de 11 anos é encontrada morta após sair para ir à igreja em Minas Gerais

Uma menina de 11 anos de idade foi encontrada morta, neste domingo (18), com sinais de violência, em Minas Gerais. Segundo a polícia local, Suzana Rocha Silva estava desaparecida desde sábado (17), quando saiu de casa para ir à igreja. Ela foi vista pela última vez em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com o G1, que publicou as informações, o caso é investigado como estupro e homicídio. Um adolescente de 16 anos, suspeito de ter cometido o crime, está detido.

Desaparecimento

Suzana desapareceu no sábado, quando saiu de casa para ir à igreja e não voltou mais. Os pais dela chegaram a registrar um boletim de ocorrência.

Na tarde do domingo, a Polícia Militar foi informada de que um corpo havia sido abandonado em uma estrada na zona rural de Cachoeira do Pajeú. Quando chegaram lá, os agentes encontraram a menina já sem vida, nua e com marcas de violência.

A perícia constatou, inicialmente, que a vítima tinha sinais de esganadura e um edema na cabeça.

Investigações

Antes de sumir, Suzana foi vista conversando com algumas pessoas e, depois, entrando em um carro com elas. Investigando o grupo, os policiais chegaram a um adolescente que teria sido a última pessoa a ter contato com a menina.

Inicialmente, ele negou que tivesse alguma relação com a vítima. Contudo, depois que a Polícia constatou que ambos trocavam mensagens, confessou o crime.

Sem dizer a motivação do assassinato, o rapaz de 16 anos contou que foi com Suzana de forma consensual até a estrada e que, lá, os dois tiveram relações sexuais. Apesar disso, a Polícia continua investigando o caso para saber se, de fato, o ato foi consensual, ou se foi um estupro.

O carro usado no crime e o celular do adolescente foram apreendidos para perícia.