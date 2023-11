Médico de mulher que morreu ao tirar DIU é preso em BH

Nesta sexta-feira (17), a Polícia Civil prendeu em Matozinhos, Região Metropolitana de Belo Horizonte, o médico responsável pela retirada do Dispositivo Intrauterino (DIU) de uma paciente que morreu durante o procedimento, no dia 4 de novembro. As informações são do G1.

Roberto Márcio Martins de Oliveira é cardiologista e atendia a vítima desde 2011. Além do mandado de prisão, dois de busca e apreensão foram cumpridos com o objetivo de investigar a causa da morte da mulher.

Relembre o caso

Jéssica Marques Vieira, de 32 anos, morreu no dia 4 de novembro durante um procedimento clínico para retirada do DIU, na clínica Med Center, em Matozinhos (MG).

Em nota, a Prefeitura de Matozinhos detalhou que a clínica não tinha permissão para "operar procedimentos ginecológicos". O local, no entanto, está apto e regulado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde para realização de exames cardiológicos, e possui estrutura necessária para a realização de primeiros socorros.

Acusações de abuso sexual e agressão

Em setembro, Roberto também havia sido acusado de cometer abuso sexual durante uma consulta. Uma mulher registrou um boletim de ocorrência contra o médico.

A paciente afirmou que ao fazer um exame cardiológico com o profissional, ele informou que precisaria realizar um procedimento endovaginal. Durante o teste, o médico teria falado frases de cunho sexual, como "você é o tipo de mulher que não precisa de muito para te excitar".

A ex-mulher de Roberto também fez uma denúncia contra ele em maio. Ela afirma ter sido agredida com chutes e empurrões após falar que estava sendo traída pelo companheiro.