Médico de Brasília é ameaçado após receber pix de R$ 19 por engano

Um médico de Brasília viralizou nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada. O profissional Rubem Davi de Paiva Cunha, 33 anos, recebeu um pix de R$ 19 por engano e, posteriormente, encontrou uma ameaça na caixa de entrada do e-mail, exigindo a devolução.

No último domingo (1º), ele compartilhou a imagem na rede social X. “Fui ameaçado no e-mail por uma pessoa que me fez um pix errado de dezenove reais. É cada uma que me aparece viu…”, relatou em tom de humor.

A mensagem dizia que ele sofreria sérias consequências. "Contatei um amigo meu, e ele falou que se você não devolver o dinheiro até amanhã às 00h, vou entrar na justiça e usar o seu e-mail e CPF como forma de encontrar você, juntamente com a polícia e fazer você mandar o pix".

Conforme o Metrópoles, Rubem trabalha em um hospital particular do Distrito Federal e atua em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

O que fazer caso envie o pix errado?

Em caso de pix errado, não é possível cancelar a transação. Assim, o primeiro passo é tentar entrar em contato com o destinatário do valor, se a chave for o e-mail ou celular.

Se não funcionar, é preciso acionar o banco para intermediar esse contato. De toda forma, a devolução deve partir de quem recebeu o dinheiro.

Com as tentativas de recuperação esgotadas e sem sucesso, o usuário pode registrar um boletim de ocorrência, a fim de que o destinatário enganoso seja obrigada a devolver o dinheiro pela Justiça.