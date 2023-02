Médicas são exoneradas após zombarem de criança em hospital do Amazonas

Em Maués, cidade do interior do Amazonas, duas médicas foram exoneradas por debocharem dos gritos de uma criança que precisava de atendimento após ser atingida por um raio. As profissionais de saúde gravaram um vídeo da situação e o compartilharam nas redes.

Uma das médicas diz no vídeo: "E aí, tu que vai suturar essas crianças gritando?". A outra respondeu: "Isso mesmo. Parece que 'tá' sendo é exorcizada a criança'", comentou, aos risos.

A Prefeitura de Maués divulgou nota oficial anunciando que determinou a "imediata exoneração das profissionais de saúde envolvidas nesse lamentável episódio".

Prefeitura de Maués A Administração Municipal de Maués vem, por meio desta nota, reiterar que preza por uma saúde pública humanizada, bem como repudia e rechaça qualquer postura antiética e desumana de profissionais da saúde

Apuração do Conselho de Medicina

Ao portal de notícias Uol, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas declarou que tomou conhecimento sobre o caso através da imprensa e determinou uma sindicância "para apurar as responsabilidades profissionais e éticas das médicas envolvidas".

Conforme o órgão, o processo de apuração seguirá sob sigilo conforme determina a lei. As médicas não foram localizadas pela reportagem do portal para posicionamento.