Médica encontrada sem vida em hospital de Goiás morreu por insuficiência respiratória

A médica Jayda Bento de Souza, de 26 anos, encontrada morta no banheiro do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Heelj), na cidade de Pirenópolis, em Goiás, morreu por insuficiência respiratória, causada pela reação ao uso de medicamentos, segundo apontou o laudo da autópsia. As informações são do G1.

As informações do documento apontam que Jayda injetou três remédios que provocaram uma intoxicação: Mizadolan (sedativo), Zolpidem (sonífero) e Quetiapina (antipsicótico). A médica faleceu no dia 25 de junho desse ano.

Investigação

O delegado responsável pela investigação da morte, Tibério Martins, revelou que, após o resultado, foram descartadas as teses de suicídio e homicídio.

"A morte foi acidental pela introdução voluntária dessas substâncias no próprio corpo. A reação não era esperada pela própria médica, pelo que tudo indica", pontuou o delegado.

Além disso, o laudo apontou que não houve superdosagem dos medicamentos, ressaltando a tese de que as reações químicas dos que foram utilizados provocaram insuficiência respiratória na profissional.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil