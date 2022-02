Mário Frias sugere que morte de Paulo Gustavo não foi por Covid-19

O secretário especial de Cultura, Mário Frias, sugeriu que o ator Paulo Gustavo não teria morrido devido à Covid-19. Segundo ele, quem deu essa informação foi uma amiga próxima do humorista. A afirmação aconteceu durante live com o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

De acordo com Mário Frias, "lá pelas tantas do telefonema, ela já chorando, ela me falou: olha, o problema do Paulo já não é covid há muito tempo. Veja bem o que eu estou falando: o problema do Paulo já não é covid há muito tempo. Então, nesse telefonema que eu nunca abri para a imprensa, nunca abri para ninguém, ela disse com todas as letras que o caso, pouco antes do falecimento dele, que já não era covid", afirmou.

O secretário especial de cultura acrescentou: "Então ela me contou que ele estava num processo já muito debilitado, ele estava respirando por aparelhos, naquela máquina que faz quase uma hemodiálise, que fica passando o sangue pelo organismo. A situação dele era muito grave. Palavras dela: já não é covid há muito tempo", relatou.

Além de Eduardo Bolsonaro e Mário Frias, a live contou com a participação de André Porciúncula, encarregado da Lei Rouanet, onde o assunto principal é o projeto de Lei Paulo Gustavo, que está em pauta na Câmara nesta terça-feira (15).

O ator e humorista Paulo Gustavo faleceu, aos 42 anos, na noite do dia 04 de maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. Em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença. Vale ressaltar que Paulo ficou mais de 50 dias internado no hospital lutando contra a doença.