Marcha para Jesus em São Paulo reúne milhares de fiéis nesta quinta-feira (30)

A Marcha para Jesus de São Paulo reuniu nesta quinta-feira (30) milhares de pessoa, que se reuniram na Avenida Tiradentes, próximo à Estação da Luz, na região central paulistana. Os fiéis foram acompanhados por diversos trios elétricos, com discursos, orações e música. A multidão carregou ainda uma bandeira gigante de Israel.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, discursou no evento, e estava companhado do apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Ele disse estar emocionado e pediu orações pelas pessoas afetadas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

“Que a gente possa colocar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul em nossas orações, para que eles tenham de todos nós uma energia muito positiva”, pontuou o prefeito, que estava com a esposa, Regina.

A marcha seguiu até a Praça Heróis da FEB, na zona norte da cidade, onde estão previstas diversas apresentações de bandas de música gospel. Os shows começaram com o rock cristão da banda paulista Morada.

Fiéis do Brasil e do mundo

A organização do evento, comandada pela Igreja Renascer, afirma ter recebido 17 mil caravanas de diversas regiões do Brasil e do exterior. A marcha, criada originalmente na Inglaterra, foi trazida para o Brasil e realizada na capital paulista pela primeira vez em 1993.

Também participam do evento denominações como a do Evangelho Quadrangular, a Mundial do Poder de Deus, a Sara Nossa Terra, diversos ministérios da Assembleia de Deus, a Igreja Bola de Neve, e a Universal do Reino de Deus.

Lula exalta evento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou ao apóstolo Estevam Hernandez, criador da Marcha para Jesus, realizada nesta quinta-feira (30), em São Paulo, mensagem em que disse ser uma honra ver a dimensão e a capacidade do evento de reunir milhares de fiéis de diferentes igrejas cristãs do Brasil e do mundo.

"Como cristão, sinto-me regozijado de ver a dimensão extraordinária que este evento tomou e o papel significativo que ele desempenha na vida de muitos brasileiros, promovendo valores de paz, fé, amor ao próximo e solidariedade", disse Lula. Por estar acompanhando os desdobramentos das ações do governo federal no Rio Grande do Sul, o presidente foi representado na marcha pelo ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

Na nota, Lula disse ter orgulho de ter sancionado a lei que criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, no segundo mandato como presidente. Segundo ele, a marcha tem como uma das características ser um evento "aberto e de inclusão", o que permite a participação de toda a população, além de demonstrar a prática ensinada por Jesus.

"A comunhão, que promove e fortalece os vínculos entre as pessoas. Conforme nos mandou Jesus, amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Esse ensinamento é o que norteia o trabalho do nosso governo, que tem um foco muito preciso: união e reconstrução", disse.

Também nesta quinta-feira, em diversas capitais e cidades, católicos participaram das festividades de Corpus Christi.