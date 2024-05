Pai mata filho de cinco anos envenenado para se vingar da ex-esposa em Alagoas

O menino Anthony Levy, de apenas 4 anos, morreu após ser envenenado pelo próprio pai. Matheus Omena Soares dos Santos confessou, nessa quarta-feira (29), ter matado o filho para se vingar da mãe do menino, de quem tinha se separado há seis meses.

Anthony Levy morreu na última segunda-feira (27), apenas um dia antes de completar 5 anos de idade. O caso aconteceu em Maceió, capital do estado do Alagoas.

Veja também País Advogada acusada de matar sogro envenenado tem novo pedido de insanidade mental negado pela Justiça País Mulher suspeita de matar empresário com brigadeirão envenenado é presa no Rio de Janeiro

Neste dia, antes de ir para a escola, Anthony tomou um mingau, que tinha sido misturado com chumbinho. Logo depois, o pai levou o menino para a escola CMEI Professor Paulo Freire. No local, o menino passou mal, foi socorrido na unidade de saúde mais próxima, mas não resistiu.

Imagens da escola mostram o pai andando pelos corredores com o menino e descartando o frasco do veneno em uma lixeira no local.

Crime premeditado

Na confissão, Matheus Omena Soares dos Santos contou que o crime foi premeditado. O veneno foi obtido de forma ilegal oito dias antes do assassinato.

Ele pagou com o próprio cartão de crédito, um total de R$ 13. Após a morte da criança, Matheus chegou a comparecer ao velório e enterro, que ocorreram na terça-feira (28). No dia seguinte, ele foi preso e confirmou a autoria do crime.

"Ele foi muito frio. Mas confessou que teve um relacionamento de 8 anos com a mãe do menino e que estavam há 6 meses separados. Foi quando resolveu se vingar da mulher, tirando a vida do próprio filho", disse o delegado responsável pelo caso, Sidney Tenório, ao g1.

Segundo as investigações, a intenção dele era incriminar os funcionários da escola pelo envenenamento de Anthony Levy.