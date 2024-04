Mapa-múndi que mostra o Brasil no centro do globo esgota na loja virtual do IBGE

O mapa-múndi produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tem o Brasil no centro do globo, começou a ser vendido nesta terça-feira (16) por R$ 10, além do frete. A imagem, no formato A3 (42,0 x 29,7cm), estava disponível na loja virtual do órgão, mas esgotou em poucas horas após o início da comercialização.

O mapa foi divulgado em evento na Casa G20, no Rio de Janeiro, no último dia 9. "Estamos providenciando nova impressão", disse o IBGE.

Demanda de pedidos e consultas

Segundo o Instituto, o mapa-múndi especial foi posto à venda devido à alta demanda de pedidos e consultas sobre a disponibilidade da projeção cartográfica, que tem a marcação dos países que compõem o G20 e dos que possuem representação diplomática brasileira, além de algumas informações básicas sobre o Brasil, como área e população.

O órgão afirmou ser possível, futuramente, ofertar o mapa em outros tamanhos ampliados, como A0 (118,9 x 84,1cm) e A1 (84,1 x 59,4cm), mas ainda não deu previsão.