Maio terá apenas um feriado nacional

O Dia do Trabalho, no próximo dia 1º, será o único feriado nacional no mês de maio. Por cair em um domingo, a data neste ano não trará alterações na agenda da maioria dos brasileiros. Em junho, no entanto, há chance de folga prolongada no dia de Corpus Christi, que será no dia 16.

O 1º de maio celebra o Dia do Trabalho desde 1886, quando trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, foram às ruas lutar pela redução da jornada de 13 para oito horas diárias.

Três anos depois, a Segunda Internacional Socialista, em Paris, decidiu convocar todos os anos um ato pela implantação das oito horas. A data escolhida foi 1º de maio em homenagem aos trabalhadores de Chicago.

Em 1919, vinte anos depois da morte de 10 operários no Norte da França durante uma manifestação, o país passou a adotar as oito horas na jornada de trabalho e anunciou o 1º de maio como o Dia do Trabalho.

Quais os próximos feriados

A última possibilidade de descanso prolongado neste primeiro semestre de 2022 é o dia de Corpus Christi, que cairá em uma quinta-feira. Embora seja uma comemoração religiosa, a data é ponto facultativo e a adesão ficará por conta de estados e municípios.

Ao todo, ainda restam cinco feriados nacionais e um ponto facultativo previstos para o segundo semestre. Veja lista:

7 de setembro, quarta-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, sexta-feira, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro, quarta-feira, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, terça-feira, Proclamação da República (feriado nacional); e

25 de dezembro, domingo, Natal (feriado nacional).

