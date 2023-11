Mãe de influenciadores infantis é morta pelo marido enquanto dormia

Uma mulher de 34 anos foi morta com um tiro na cabeça disparado pelo marido, enquanto ela dormia, na manhã desta quarta-feira (1°), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O crime, segundo a Polícia, foi registrado como feminicídio seguido de suicídio. A vítima é mãe de influenciadores gêmeos de 11 anos. As informações são do g1.

O representante comercial de uma empresa de internet, Victor dos Santos Lima, 36, disparou um tiro em Luana Caroline Verdi Lima, quando ela estava deitada. Em seguida, disparou contra o próprio queixo e peito. Os dois filhos do casal possuem mais de 50 mil seguidores nas redes sociais.

Veja também

Motivação do crime

Juntos há quase 20 anos, Luana pretendia se separar de Victor, e ele, por sua vez, não aceitava o término. Os corpos foram encontrados no mesmo quarto da casa que viviam. O caso é investigado pela Divisão Especializada em Investigações Criminais.

O sepultamento do casal será em dois locais diferentes. A mulher será enterrada em São Paulo e o homem foi sepultado em São José do Rio Preto. O enterro de Luana ocorre nesta sexta-feira (3).

Crime planejado

O pai de Victor, 61, relatou a Polícia que o filho reclamou do relacionamento dias antes do feminicídio seguido de suicídio. Victor havia pedido que um parente buscasse os filhos na escola já que ele estaria ocupado.

Por volta de meio-dia, o homem foi a casa do filho, pois ele não atendia as ligações ou mensagens. A porta da casa foi arrombada com a ajuda do síndico do prédio e de um chaveiro. O casal foi encontrado morto dentro do carro.

O revólver utilizado no crime estava no chão, com a numeração raspada. A arma foi apreendida. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML).