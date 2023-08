Júri de acusado de atacar creche em Santa Catarina começa com forte esquema de segurança

Teve início nesta quarta-feira (9) o julgamento do homem acusado pela morte de três bebês e duas professoras, em maio de 2021, em uma creche no município de Saudades, em Santa Catarina. Ele também responde por 14 tentativas de homicídio.

A sessão começou às 9 horas, com o sorteio dos jurados dentre 26 pessoas previamente convocadas. O júri foi formado por seis mulheres e um homem. O julgamento acontece no Salão do Tribunal do Júri do fórum da comarca de Pinhalzinho, presidido pelo juiz Caio Lemgruber Taborda, titular da Vara Única.

Familiares das vítimas e a comunidade se mobilizavam em frente ao fórum logo no início da manhã, segundo o g1. As ruas que circundam o espaço foram fechadas sob forte esquema de segurança.

Os trabalhos deste primeiro dia iniciaram com o depoimento de seis vítimas. Ao todo, serão ouvidas oito testemunhas de acusação e quatro de defesa. Segundo previsão do Poder Judiciário, a sessão pode se estender até a sexta-feira (11).

Denunciado por 19 crimes

O acusado foi denunciado por 19 crimes de homicídio, entre consumados e tentados. Na manhã do dia 4 de maio de 2021, ele entrou em uma creche no município de Saudades e, com uma adaga (espécie de espada) golpeou fatalmente duas professoras e três bebês.

Outra criança, também com menos de dois anos, foi socorrida e sobreviveu. O processo tramita em segredo de Justiça na comarca de Pinhalzinho.