Jovem viraliza ao fazer laqueadura aos 22 anos; entenda como funciona o procedimento

Uma jovem repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (7) ao compartilhar que realizou uma laqueadura aos 22 anos. O procedimento impede a gravidez ao interromper a comunicação entre o ovário e o útero.

Internautas se surpreenderam com a idade que a esteticista Paloma Melo decidiu realizar a laqueadura, por ser um procedimento irreversível. Ela contou que tem uma filha de 2 anos e não deseja engravidar novamente.

Paloma passou pela laqueadura, contemplada pelo seu plano de saúde, por videolaparoscopia. Uma câmera com pequenas pinças, inserida a partir de incisões no umbigo e no inferior do abdome, faz o corte da tuba uterina.

As publicações da esteticista sobre o assunto renderam milhares de comentários e compartilhamentos no Twitter e no Tiktok. Com a repercussão, a esteticista precisou rebater alguns comentários indelicados sobre sua decisão. "Tem gente que é extremamente desnecessária. Não acha certo? Não faça!", disse.

Paloma também disse ter se surpreendido com as dúvidas sobre como teria convencido ao marido para passar pelo procedimento. "Eu não fiz nada para convencer ele. A gente só queria ter um filho. A gente já falava isso quando não tinha nenhum. Quando eu decidi fazer, conversei com ele e ele concordou", explicou.

O que é laqueadura?

A laqueadura é um processo cirúrgico com o objetivo de impedir que a mulher engravide novamente. O procedimento, que dura entre 40 minutos e uma hora, realiza a "quebra da ponte" que comunica o óvulo com o espermatozoide.

Há diversas técnicas para realizar o procedimento, com acesso ao local por um corte em torno do colo uterino ou pela cavidade uterina. As tubas uterinas são cortadas e recebem um anel em seu entorno ou são amarradas.

O objetivo é impedir a fecundação e o desenvolvimento de uma gravidez. Dependendo do tipo, há casos em que a laqueadura pode ser revertida.

Nova lei da laqueadura

Em vigor desde março, a Nova Lei da Laqueadura realizou mudanças a procedimentos como a laqueadura e a vasectomia, que dispensam o aval do cônjuge para a realização da esterilização voluntária.

Houve ainda a alteração da idade mínima para a realização das operações. Antes, era preciso ter 25 anos completos ou dois filhos vivos. Agora, a esterilização pode ser realizada a partir dos 21 anos.

Veja as principais mudanças:

a idade miníma para a realização de laqueadura ou vasectomia diminuiu de 25 para 21 anos;

a existência de dois filhos continua sendo um parâmetro para os procedimentos, no entanto, ainda que o (a) paciente tenha menos idade (por exemplo, 18 anos), a cirurgia de esterilização está assegurada;

o aval do cônjuge não é mais necessário para a realização da esterilização voluntária.