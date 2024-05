Jovem que sofreu ataque com ácido na rua está consciente, diz hospital

A jovem de 23 anos que foi atacada com ácido no rosto na última quarta-feira (22), no Paraná, está consciente e respirando sem ajuda de aparelhos, segundo o hospital.

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, no entanto, segue na UTI. Segundo a mãe da jovem, a soda cáustica utilizada não chegou a atingir os olhos da filha, nem afetou a fala dela. As informações são da RPC, afiliada da TV Globo.

Isabelly teve ferimentos considerados graves no rosto e no tórax, além de lesões também na parte interna da boca, por ter ingerido parte do ácido.

Uma jovem foi presa após ter confessado que atacou Isabelly por "ciúme" e por considerar que a vítima a olhava com "deboche". O companheiro da suspeita é ex-namorado da vítima. O homem, que está preso por roubo, não foi ouvido na investigação.

A suspeita, conforme um dos delegados responsáveis pelo caso afirmou ao O Globo, afirmou que descobriu mensagens antigas de celular nas quais Isabelly criticava a aparência dela e, por isso, quis atacá-la.

Outra delegada envolvida na investigação afirmou que o crime foi "planejado" e que a suspeita "não manifesta arrependimento".