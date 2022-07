Jovem de 23 anos e bebê são degolados e achados em apartamento em Santa Catarina

Uma jovem de 23 anos e seu filho de três meses foram encontrados mortos em um apartamento em Blumenau, interior de Santa Catarina. O caso foi registrado nesta segunda-feira (25) e tem como principal suspeito o marido da vítima. Uma segunda criança, filho mais velho do casal, está desaparecida.

A mulher foi identificada como Jéssica Mayara Ballock. Mãe e filho foram degolados e achados em um quarto do apartamento. Laudo pericial vai confirmar a causa das mortes, de acordo com informações do jornal O Globo.

O delegado Ronnie Esteves, informou que os policiais foram acionados por volta das 10h desta segunda: "Eles [os policiais] tentaram fazer contato com o morador, mas como não tiveram sucesso entraram. Já na entrada identificaram gotas de sangue".

As mortes foram descobertas o mesmo dia no qual repercutiu a morte de uma mulher grávida encontrada ao lado de um bebê de oito meses, ainda vivo, mas desnutrido.

Investigação

O marido, segundo a polícia, tem passagens na Polícia por crimes contra o patrimônio e estelionato. O pai de Jéssica, contou que tentou ligar para o genro, mas foi bloqueado.

Segundo a investigação, as mortes ocorreram entre sábado (23) e domingo (24). Jéssica foi vista pela última vez pela família na tarde do do sábado, pois eles visitaram os pais dela. Não há relato de brigas entre o casal no dia.

O prédio onde o casal e os filhos moravam não tem câmeras de segurança. Familiares do casal e moradores do prédio serão ouvidos nos próximos dias.