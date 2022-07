Jornalista Valéria Bellafronte morre após ficar em coma devido a acidente

A jornalista Valéria Bellafronte morreu na tarde desta segunda-feira (25), após oito dias em coma na UTI. A causa da morte da influenciadora da região Oeste do Paraná seria uma parada cardíaca após complicações de um acidente de carro na BR-277, segundo informações do CGN, portal de notícias da região.

Acidente

Valéria, natural da cidade de Cascavel, conduzia um veículo Renault Kwid quando acabou se envolvendo no acidente. A jornalista viajava com mais três pessoas e sofreu ferimentos graves.

Um dos ocupantes também sofreu ferimentos moderados. O motorista do outro veículo morreu no local, e o condutor do caminhão não sofreu ferimentos.