Polícia divulga vídeo de suspeito de matar mulher grávida e deixá-la ao lado de bebê de 8 meses

As primeiras imagens do principal suspeito de assassinar Sandra Maria Souza Silva, grávida encontrada morta ao lado da própria filha de oito meses, em São Paulo, foram divulgadas pela Polícia nesta segunda-feira (25).

De acordo com informações do portal g1, ele se apresentava como Davi Rodrigues, tem 30 anos, é colombiano, e ainda não foi encontrado.

A polícia, que está pedindo à Justiça a prisão temporária do homem, afirma que ele usava nome falso, e que seu nome verdadeiro é Daniel Ospina Garcia.

O vídeo, gravado pelas câmeras de segurança do prédio em que morava a vítima, mostra o suspeito chegando a um hall sozinho e chamando o elevador. Depois, ele reaparece no local com sacolas. Já em outro ambiente do prédio, o suspeito surge descendo escadas com malas.

Ainda conforme a publicação, o pai da criança, ex-companheiro de Sandra, prestou depoimento na madrugada desta segunda-feira (25) e foi liberado.

Tanto o pai dela quanto a família de Sandra querem ficar com a guarda da criança. Entenda o crime Sandra foi encontrada morta em um apartamento no Centro de São Paulo, no domingo (24), ao lado da própria filha, de apenas oito meses. A criança estava dentro de um berço e apresentava sinais de desidratação e desnutrição. A vítima tinha marcas de agressão, sangue na região do nariz e da cabeça e duas perfurações, que aparentavam ser de algum tipo de arma branca, segundo a Polícia Militar. Já a criança apresentava sinais de que não era alimentada há algum tempo, além de machucados pelo corpo, os quais policiais acreditam ser fruto de tentativas da bebê de deixar o berço. Vizinhos e amigas da vítima disseram que tiveram o último contato com Sandra ainda na sexta-feira (22). Em razão do sumiço e do forte odor que vinha do imóvel, eles resolveram acionar um chaveiro para abrir a porta do apartamento. Familiares de Sandra afirmaram que ela estava grávida de um mês.