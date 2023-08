Jornalista Diogo Schelp é demitido da Jovem Pan

A Jovem Pan demitiu o jornalista Diogo Schelp, da linha mais moderada de comentaristas do canal de notícias, nesta quinta-feira (31). A demissão faz parte da crise pela falta de investimento de publicidade estatal e desmonetização do YouTube do canal. Virgílio Dias, chefe de redação, também foi desligado nesta rodada de demissões. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Schelp entrou para o time de jornalistas da Jovem Pan em dezembro de 2020. Fez parte da bancada do 'Três em Um' e de 'Os Pingos nos Is', veiculados no fim de tarde. Junto com nomes como Amanda Klein e Fábio Piperno, fazia parte do contraponto a comentaristas bolsonaristas nas Eleições de 2022.

De acordo com a publicação, o jornalista ouviu, ao ser desligado, a justificativa de que não era uma decisão editorial, e sim financeira.

A Jovem Pan vem enfrentando problemas após a desmonetização efetuada pelo Google. O canal do YouTube da empresa foi denunciado por desinformação, mas costumava gerar uma receita de cerca de R$ 20 milhões por ano.

Após a desmonetização, Andrezza Pugliesi, diretora do setor digital da Jovem Pan, também foi demitida. A empresa tem negociações avançadas com o Ministério Público Federal (MPF) para encerrar um processo que pode cassar outorgas de rádio.