Tiago Pavinatto é demitido da Jovem Pan por xingar desembargador e não pedir desculpas

A Jovem Pan demitiu, na noite desta terça-feira (22), o apresentador e comentarista Tiago Pavinatto. Ele repercutiu após chamar um desembargador de "vagabundo e tarado".

A demissão foi confirmada oficialmente pela Jovem Pan ao F5. O comentarista Rodolfo Mariz também foi desligado. Ambos integravam o programa 'Linha de Frente'.

Pavinatto proferiu ofensas contra o desembargador Airton Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), na segunda-feira (21).

Tiago comentava uma decisão que inocentou um acusado de estupro contra uma menina de 13 anos. A direção da Jovem Pan pediu que ele se desculpasse, mas ele se recusou e voltou a falar do assunto ao ar.

"A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Airton Vieira e eu não vou fazer. E eu deixo claro aqui: eu não vou fazer uma retratação para uma pessoa que ganha público, livra um pedófilo, e ainda chama a vítima, de 13 anos de idade, de vagabunda", disse Pavinatto.

Já Rodolfo foi considerado, nos bastidores, o nome que influenciou Pavinatto a se revoltar no caso que envolve o magistrado. "Em virtude do ocorrido, a direção do canal decidiu pelo desligamento dos profissionais", afirmou a Jovem Pan em nota.