Investigações sobre morte de prefeito de Lajeado do Bugre (RS) são iniciadas pela Polícia Civil

A Polícia Civil iniciou as investigações acerca do assassinato do prefeito de Lajeado do Bugre, no Rio Grande do Sul. Roberto Maciel Santos (PP), 45 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (24). As informações são do portal g1.

Conforme a Brigada Militar (BM), o gestor foi morto na prefeitura municipal da cidade. Dois homens encapuzados foram vistos entrando no local do crime e são associados aos tiros que mataram Roberto Maciel.

A delegada que investiga o caso, Aline Dequi Palma, comentou sobre o crime: “fram muitos disparos”. Um homem foi detido como suspeito de cúmplice do assassinato.

Segundo a Brigada Militar, o homem foi preso em flagrante por receptação e porte de arma, próximo da localidade onde um carro foi encontrado abandonado.

“Temos esse veículo, temos algumas informações já colhidas pela Polícia judiciária e já iniciamos a investigação. A Brigada segue as buscas ao autor ou aos autores, e a Polícia Civil está fazendo o trabalho de polícia investigativa, atrás de todas as evidências que vão surgindo”, disse delegada sobre o veículo encontrado no interior do município.

Aline Dequi ainda não descarta nenhuma hipótese: “neste momento, em que o crime recém aconteceu, a gente não descarta nada. A investigação começou agora, todas as informações serão checadas, não dá pra seguir por uma linha única, então a gente está em aberto, checando tudo para ver de que forma essa investigação vai ser conduzida".

Crime

Conforme relatado por uma vítima, que também foi atingida pelos disparos, e de testemunhas que estavam no local do crime, a delegada contou ter um panorama de como as coisas aconteceram.

“Eles estavam no gabinete do prefeito, o vice e esse outro funcionário da prefeitura, quando um homem entrou armado. Ele invadiu e disparou contra todos, acertamento imediatamente o prefeito, que morreu na hora, e vitimando esse outro funcionário, que está hospitalizado. O vice-prefeito conseguiu fugir, não foi atingido por nenhum disparo".

Por enquanto, as informações levam a um único executor do assassinato. "Ainda não temos a informação certa de que ele agiu sozinho, ou que ele estava acompanhado de outros homens. Estamos verificando todas essas informações, ouvimos pessoas de forma imediata na prefeitura, e o pessoal está todo na rua para buscar essas outras informações".

Os próximos passos, conforme a delegada, é checar todas as informações colhidas com as testemunhas que presenciaram os fatos. Também serão verificadas as imagens de uma câmera de segurança que fica na rua da prefeitura. "Na parte interna não havia monitoramento", informou a delegada.

Apesar de o crime ter ocorrido pela manhã desta quinta-feira (24), o corpo do prefeito só foi retirado da prefeitura por volta das 16h45.

Roberto Maciel foi encaminhado a Palmeiras da Missões para a perícia. A previsão é que o sepultamento ocorra nesta sexta-feira (25), no Cemitério da Picada, em Lajeado do Bugre.